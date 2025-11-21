كوريا الجنوبية ومصر توقعان مذكرات تفاهم في مجال التعليم والثقافة

Photo : YONHAP News

وقعت كوريا الجنوبية ومصر خلال القمة بين رئيسي البلدين مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التعليم والتبادل الثقافي.وأعلن مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" عن مذكرات التفاهم في مؤتمر صحفي أمس الخميس حول القمة بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" في القاهرة.وقد اتفق الرئيسان على إنشاء قناة اتصال مباشرة بين البلدين لتسهيل تحقيق نتائج ملموسة من التعاون.وقال وي إن السيسي يخطط لزيارة كوريا الجنوبية العام القادم للمرة الأولى منذ عشر سنوات، حيث يأمل الجانبان في إجراء محادثات متابعة بشأن القضايا التي نوقشت خلال القمة.كما ناقش الرئيسان اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الثنائية، وأشار "وي" إلى أن البحث المشترك قد اكتمل ويجري إعداد إعلان لبدء المفاوضات رسميا، ولم يتبق سوى القضايا الفنية التي لم يتم حلها.وتضمنت القمة أيضا محادثات حول إعادة إعمار غزة، حيث طلبت مصر مشاركة كوريا الجنوبية، ووافقت سيول على ذلك.