اتهام الرئيس السابق يون بالتدخل في التحقيق في وفاة جندي مشاة البحرية

Photo : YONHAP News

وجه فريق التحقيقات الخاص، الذي يحقق في قضية وفاة جندي من مشاة البحرية، اتهاما رسميا إلى الرئيس السابق "يون صوك يول" و11 شخصا آخرين.وجاء توجيه الاتهام بعد 142 يوما من بدء فريق التحقيقات الخاص عمله في 2 يوليو.وقال الفريق اليوم الجمعة إن "يون" متهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة حقوق الآخرين وإتلاف وثائق رسمية.وزعم الفريق أن "يون" مارس نفوذا غير مشروع لتغيير النتائج الأولية لتحقيقات قيادة القوات البحرية في وفاة العريف "تشيه سو غون" في يوليو 2023.كما تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصا آخرين، من بينهم رئيس وكالة المخابرات الوطنية السابق "تشو تيه يونغ"، ووزير الدفاع السابق "لي جونغ سوب"، وأحيلوا إلى المحاكمة في قضية ذات صلة.