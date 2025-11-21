ارتفاع قيمة الصادرات الكورية بنسبة 8.2% في أول 20 يوما من نوفمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية بأكثر من 8% في أول 20 يوما من شهر نوفمبر الجاري، مدفوعة بقوة صادرات أشباه الموصلات والسيارات.وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة أن الصادرات ارتفعت بنسبة 8.2% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 38.5 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة.كما ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 8.2%، مع بقاء عدد أيام العمل دون تغيير مقارنة بالعام الماضي عند 15 يوما ونصف.وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 26.5%، والسيارات بنسبة 22.9%، بينما انخفضت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 19.3%.وارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.7%، والصين بنسبة 10.2%، بينما انخفضت إلى اليابان بنسبة 3.9%.ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.7% لتصل إلى 36.1 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 2.4 مليار دولار أمريكي.