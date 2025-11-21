الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

إصابة 3 أشخاص بعد تسرب آخر لغاز سام في مصنع بوسكو للصلب

Write: 2025-11-21 15:10:27

Photo : YONHAP News

فقد 3 أشخاص الوعي بعد استنشاقهم غازا ساما في مصنع "بوسكو" للصلب في مدينة "بوهانغ" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، أمس الخميس.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 1:30 ظهرا عندما استنشق الغازَ عاملا نظافة متعاقدان وموظف في "بوسكو"، وأصيبوا بالإغماء في أثناء إزالة رواسب خارج أحد مصانع الدرفلة في المصنع، وفقا لسلطات الإطفاء.

وقد عُثر على الثلاثة في حالة عدم استجابة، كما تم نقل 3 آخرين إلى المستشفى بإصابات طفيفة.

وتعتقد سلطات الإطفاء أن العمال أصيبوا بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

وتحقق الشركة وسلطات الإطفاء في الحادث، الذي وقع بعد 15 يوما فقط من مقتل عامل وإصابة 3 آخرين بحروق في مصنع "بوسكو" بسبب تعرضهم لمواد كيميائية تسربت من أنابيب تالفة.
