الرئيس لي يصل إلى مقر قمة مجموعة العشرين لمناقشة حول النمو الشامل للجميع والاستجابة لتغير المناخ

Photo : YONHAP News

بدأت قمة مجموعة العشرين، وهي الأولى من نوعها التي تعقد في القارة الأفريقية، في جنوب أفريقيا.ووصل الرئيس "لي جيه ميونغ"، بعد أن أنهى زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر، إلى "جوهانسبرغ" بجنوب أفريقيا لحضور اجتماعات مجموعة العشرين التي تستمر يومي السبت والأحد.وقد بدأت قمة مجموعة العشرين رسميا بوصول رؤساء الدول والترحيب بهم، وكان الرئيس "لي" هو السادس عشر في الدخول.وسيشارك "لي" في مناقشات على مدار 3 جلسات في قمة مجموعة العشرين، وهي "النمو الشامل للجميع والمستدام، دون إهمال أحد"، و"عالم مرن"، و"مستقبل عادل ومنصف للجميع".وسيكون موضوع الجلسة الأولى هو النمو المستدام والشامل للجميع.وسوف يقترح الرئيس "لي" تدابير للنمو المستدام، بما في ذلك التخفيف من ديون البلدان النامية، مثل تلك الموجودة في أفريقيا، واستعادة عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف.وستناقش الجلسة الثانية أزمة المناخ والأمن الغذائي.من المتوقع أن يؤكد الرئيس "لي" على الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية الضرورية لمعالجة تغير المناخ والتعاون الدولي لتوفير المساعدة الغذائية.وبالإضافة إلى جدول أعمال مجموعة العشرين الرسمي، سيعقد "لي" اجتماعات منفصلة مع قادة آخرين.وسيعقد الرئيس "لي" اجتماعا مع قادة مجموعة "ميكتا"، التي تضم خمس دول متوسطة القوة، وهي كوريا الجنوبية والمكسيك وإندونيسيا وتركيا وأستراليا.ومن المقرر أيضا عقد اجتماعات ثنائية مع قادة فرنسا وألمانيا في يوم الأحد.وفي يوم الأحد، سيشارك الرئيس "لي" في الجلسة الثالثة لمجموعة العشرين، التي تحمل عنوان "مستقبل عادل للجميع"، لمواصلة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.وبعد اختتام قمة مجموعة العشرين، سيختتم الرئيس "لي" جدوله في جنوب أفريقيا باجتماع مع المقيمين الكوريين هناك. ثم سيتوجه إلى تركيا، وهي آخر دولة في جولته التي شملت أربع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا.