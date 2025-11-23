الرئيس لي يحث مجموعة العشرين على العمل من أجل مستقبل مستدام

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى التضامن العالمي للتحرك نحو مستقبل مستدام، وتعهد بأن تفي كوريا الجنوبية بمسؤولياتها كعضو في مجموعة العشرين.وجاءت هذه الرسالة في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس الكوري أول من أمس السبت خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، والتي حملت عنوان "نمو اقتصادي شامل ومستدام لا يتخلف عنه أحد"، حيث قدّم ثلاثة مناهج لمعالجة أوجه عدم المساواة والاختلالات المتفاقمة حول العالم.وفي هذا السياق، حثّ الرئيس الكوري الدول الأعضاء على إحداث تحول جذري في هياكلها الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام، مؤكدا على ضرورة توجيه الموارد إلى القطاعات ذات إمكانات النمو العالية لتوليد الثروة وتخفيض نسب الديون في إطار دورة إيجابية. كما دعا الرئيس إلى مواصلة الجهود لتعزيز استدامة الديون في الدول النامية، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستشارك بفعالية في مختلف مبادرات مجموعة العشرين لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تنفيذ إطار العمل مع أفريقيا.وأضاف أن إمكانات النمو تعتمد على بيئة تجارية واستثمارية مستقرة، مؤكدا أن استعادة وظائف منظمة التجارة العالمية من شأنها أن تخدم مصالح جميع الدول.