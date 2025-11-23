الرئيس لي يطلب من المستشار الألماني مشاركة تجربة إعادة التوحيد

Photo : YONHAP News

طلب الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" من المستشار الألماني "فريدريش ميرتز" مشاركة تجربة ألمانيا في التغلب على الانقسام وتحقيق إعادة التوحيد.وخلال محادثات القمة بينهما التي عُقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا أول من أمس السبت، قال الرئيس إنه ينبغي لكوريا الجنوبية أن تتعلم المزيد عن كيفية تجاوز ألمانيا للانقسام وتحقيق إعادة التوحيد، وأن تتبع هذا النهج أيضا.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أن لي أطلع لي ميترز على جهود كوريا الجنوبية لتخفيف التوترات وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، وطلب استمرار دعم ألمانيا وتعاونها. ومن جانبه قال ميرتز إن كوريا الجنوبية وألمانيا تتمتعان بالفعل بمشاركة ثنائية قوية، وأنه يأمل في استمرار تعميقها، كما أعرب أيضا عن اهتمامه بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستماع إلى وجهة نظر كوريا الجنوبية بشأن التطورات الإقليمية، بما في ذلك كوريا الشمالية والصين.كما شدد لي على أهمية تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، مشيرا إلى أن ألمانيا تحتل مكانة مهمة كدولة رائدة في مجال الدفاع.واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية.