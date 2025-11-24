الحكومة الكورية تضع نظاما جديدا لحظر البريد العشوائي

Photo : YONHAP News

وافقت حكومة كوريا الجنوبية على نظام اتصالات مصمم لحظر الرسائل غير المرغوب فيها والرسائل الإلكترونية غير القانونية قبل إرسالها.وأعلنت لجنة حماية المعلومات الشخصية يوم الجمعة أنها أقرت "نظاما جديدا لتصفية أرقام البريد العشوائي" بحيث يتحقق من طلبات الرسائل النصية الجماعية عبر قاعدة بيانات لأرقام الهواتف الصحيحة وغير الصحيحة.وتعترض هذه المنصةُ، التي طورتها وزارة العلوم وجمعية مشغلي الاتصالات الكورية، الرسائلَ الجماعية المرسلة من أرقام مزيفة أو غير نشطة أو غير مخصصة، والتي تُستخدم غالبا في عمليات الاحتيال المالي.وتقول السلطات الكورية إن أكثر من نصف الرسائل النصية الجماعية العام الماضي كانت رسائل غير مرغوب فيها غير قانونية، مما دفع إلى السعي للتحقق من صحة أرقام الهواتف قبل تسليمها.وأكدت الجهات التنظيمية أن النظام قد يستخدم بيانات حالة الرقم فقط لمنع الرسائل غير المرغوب فيها، ويجب أن يلتزم التزاما صارما بقواعد الخصوصية، مشيرة إلى أن أرقام الهواتف تُعتبر معلومات شخصية.