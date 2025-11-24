الترجمة الإنغليزية لكتاب هان كانغ الجديد النور والخيط تصدر في مارس

Photo : YONHAP News

سيتم نشر الترجمة الإنغليزية لأحدث كتاب غير روائي للكاتبة الكورية "هان كانغ" الفائزة بجائزة نوبل للآداب لعام 2024، بعنوان "النور والخيط"، في مطلع العام القادم.ووفقا لشركة النشر البريطانية الأمريكية "بنغوين راندوم هاوس" يوم الجمعة، من المقرر أن تصدر دار "هوغارث برس" التابعة لها، في 24 مارس القادم، النسخة الإنغليزية من أول كتاب لهان كانغ منذ فوزها بجائزة نوبل.وقد تَرجم كتاب "النور والخيط" إلى الإنغليزية كلٌ من "مايا ويست" و"إي. ياوون" و"بيج أنياه موريس".ونُشرت النسخة الأصلية باللغة الكورية في أبريل، وتضمنت 12 مقالا، تشمل المحاضرة التي ألقتها هان في حفل جائزة نوبل العام الماضي، وخطاب قبولها الذي ألقته في المأدبة التي أعقبت الحفل.