فيلم قاتل الشياطين يتصدر شباك التذاكر لعام 2025

Photo : YONHAP News

يتصدر فيلم الرسوم المتحركة الياباني "قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا، قلعة اللانهاية" شباك التذاكر في كوريا الجنوبية هذا العام.ووفقا لشركة توزيع الأفلام "أنيماكس برودكاستينغ كوريا"، فقد استقطب فيلم "قاتل الشياطين" 5.638 مليون مشاهد حتى يوم السبت، متجاوزا الفيلم الكوري الجنوبي "ابنتي زومبي"، الذي كان يتصدر سابقا بـ5.637 مليون مشاهد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها فيلم ياباني أعلى إيرادات لهذا العام.وقالت شركة توزيع الفيلم إن التقييمات الإيجابية للرسومات وحجم الأحداث الهائل قد أثارت حماسا كبيرا بين المعجبين لمشاهدة الفيلم بصيغ مختلفة.وقد شكلت نسخ "دي إكس 4" و"آي ماكس" و"دولبي" حوالي 19% من إجمالي عدد المشاهدين.