خبراء يوصون بتقييم تأثيرات التطوير العقاري أمام ضريح جونغ ميو

Photo : YONHAP News

في ظلّ نقاش محتدم بين حكومة مدينة سيول وهيئة التراث الوطني الكوري حول تطوير مبنى شاهق أمام ضريح جونغ ميو، حثّ خبراء مواقع التراث العالمي الكوريون على إجراء تقييم لتأثيرات تلك الخطة.وأصدرت اللجنة الكورية التابعة للمجلس الدولي للآثار والمواقع، إيكوموس، بيانا أمس عقب اجتماع مجلس إدارتها، قالت فيه إنّ الحل الأمثل هو إجراء تقييم مشترك وإطلاق عملية تشاور دولية رسميا.وأوصى إيكوموس بأن تُخطِر الدولة المعنية مركز التراث العالمي رسميا بالوضع، وأن تُجري تقييما للتأثيرات بمشاركة حكومة مدينة سيول وهيئة التراث الوطني والخبراء.وأشار المجلس الدولي للآثار والمواقع أيضا إلى أن "ضريح جونغ ميو موقعٌ مُمثلٌ للتراث العالمي في كوريا الجنوبية، ومثالٌ كلاسيكيٌ على الصراع الحضري في القرن الحادي والعشرين، حيث يصطدم تطوير المباني الشاهقة مع حماية التراث العالمي في قلب المدينة.وتنص "المبادئ التوجيهية لتقييم أثر التراث العالمي" التي أصدرتها اليونسكو وهيئاتها الاستشارية عام 2022 على أنه من أجل منع إلحاق الضرر بمواقع التراث نتيجة لأنشطة التطوير ولتحديد بدائل مستدامة، يجب إجراء تقييم للتأثيرات قبل اتخاذ قرار بتنفيذ أنشطة التطوير.ووفقا للمبادئ التوجيهية، طلبت لجنة التراث العالمي إجراء تقييمات لأكثر من 200 موقع تراث عالمي خلال العقد الماضي.