اكتمال الاستعدادات للرحلة الرابعة للصاروخ نوري بعد عملية التجميع الشامل

Photo : YONHAP News

انتهت اليوم الاثنين عملية التجميع الكامل لمركبة الإطلاق الفضائية الكورية نوري، في إطار الاستعدادات لإطلاقها الرابع بعد ثلاثة أيام.ووفقا لمعهد أبحاث الفضاء الكوري، كاري، والهيئة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، أكملت المركبة نوري فحوصاتها النهائية قبل انتقالها إلى منصة الإطلاق، وسوف ستكون جاهزة للإطلاق في أي وقت.وأفادت التقارير بأن عملية التجميع العامة، التي ظلت جارية حتى يوم أمس، قد سارت بسلاسة ودون أي مشاكل تُذكر.وعلى عكس الإطلاقات الثلاثة السابقة التي أشرف عليها معهد أبحاث الفضاء الكوري، كان هذا التجميع للمركبة نوري هو الأول الذي تُجريه شركة "هان هوا إيروسبيس".وصرح "باك جونغ تشان" رئيس قسم مشروعات الإطلاق المتقدمة في معهد أبحاث الفضاء الكوري، بأن عمليات الفحص هذه المرة كانت أكثر شمولا من العمليات السابقة، وذلك لمعالجة المخاوف بشأن أول إطلاق بقيادة شركة خاصة. وقد بدأ الباحثون والعمال تجميع هيكل القمر الصناعي بجدية بعد عطلة عيد الحصاد، وبدؤوا تجميع المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة، بدءا من الأسبوع الثالث من أكتوبر.ومن المقرر أن يتم تحميل المركبة "نوري" على ناقلة بعد ظهر اليوم، ثم تنتقل إلى منصة الإطلاق غدا الثلاثاء 25 نوفمبر، وبعد ذلك، ستُنفذ إجراءات التجهيز للإطلاق الفعلي حتى الإطلاق المقرر له يوم 27 من الشهر الجاري.