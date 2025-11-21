الرئيس الكوري يلتقي برئيسة وزراء اليابان ورئيس مجلس الدولة الصيني

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" خلال زيارته لجنوب إفريقيا لحضور قمة مجموعة العشرين، بكل من رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي"، ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيانغ"، أمس الأحد.وصرح المكتب الرئاسي الكوري أن الرئيس "لي" أعاد التأكيد خلال لقائه مع رئيسة الوزراء اليابانية على أهمية العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان في ظل الأوضاع السياسية الدولية الصعبة، وضرورة التعاون المستقبلي بين البلدين. وأضاف أن إدارة العلاقات الكورية اليابانية بشكل مستقر هي دور السياسيين، معربا عن الأمل في أن يتمكن البلدان من تطوير علاقاتهما إلى مستوى أعلى مع التركيز على المجالات القابلة للتعاون.وبعد ذلك التقى "لي" برئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيانغ" الذي حضر قمة مجموعة العشرين بدلا من الرئيس الصيني "شي جين بينغ". وقال الرئيس الكوري إنه يجب تقييم الاستعادة الكاملة للعلاقات الثنائية من خلال القمة الكورية الصينية على هامش اجتماع آبيك، وذلك من أجل المساهمة العملية في تحسين معيشة شعبي البلدين من خلال تعزيز التعاون.وأوضح المكتب الرئاسي أن الرئيس الكوري ورئيس مجلس الدولة الصيني اتفقا على أهمية تعزيز التواصل لرفع مستوى الثقة السياسية بين البلدين ومواصلة التنسيق الوثيق بينهما.وقال المكتب الرئاسي إن هذا الاجتماع كان له مغزى خاص، حيث إن البلدين يواصلان التبادلات الإيجابية على أعلى المستويات، بناء على قوة دفع الاستعادة الكاملة للعلاقات الكورية الصينية التي توفرت بمناسبة الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية.