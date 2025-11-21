البنك المركزي الكوري يتجه لرفع توقعاته للنمو الاقتصادي للعام القادم

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن يرفع البنك المركزي الكوري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام القادم، ضمن توقعاته الاقتصادية المعدلة التي ستصدر بعد غد الأربعاء.ويقول الخبراء إن البنك المركزي قد يعيد تعديل توقعاته لنسبة النمو للعام القادم إلى مستوى النمو المحتمل الذي يتراوح بين 1.8% و1.9%، مستندا إلى قوة الصادرات وتعافي الطلب المحلي.وأوضح "جو وان" من معهد "هيون ديه" للبحوث الاقتصادية، إن الصادرات الكورية نجحت في الصمود أمام تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، كما ساهمت تأثيرات قسائم الاستهلاك في تعافي الطلب المحلي، مما جعل الوضع الاقتصادي في حالة أفضل مما كان متوقعا.ومن ناحية أخرى، قال "جانغ مين" كبير الباحثين في المعهد الكوري للبحوث المالية، إن أداء الربع الثالث من هذا العام كان قويا جدا، ومن المتوقع في عام 2026 أن يشهد الاقتصاد الكوري تحسنا في استثمارات المعدات والإنشاءات مقارنة بهذا العام.وبالإضافة إلى ذلك، أشار بعض الخبراء أيضا إلى أنه في انحفاض سعر صرف الدولار مقابل الوون واستقراره في العام القادم، فسوف يسهم ذلك في استقرار الأسعار، بحيث ينخفض معدل التضخم عن نسبة 2% المسجلة هذا العام.