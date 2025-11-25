الحكومة الكورية تُطلق هيئة استشارية رباعية الأطراف لتثبيت سعر الصرف

Photo : YONHAP News

فعّلت حكومة كوريا الجنوبية مجموعة استشارية جديدة مكونة من أربعة أطراف، في محاولةٍ من السلطات للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري.وأعلنت وزارة المالية الكورية أمس الاثنين أنها عقدت أول اجتماع للجنة المشتركة التي تضم وزارتيْ المالية والصحة، والبنك المركزي الكوري، وهيئة المعاشات الوطنية، لتقييم تأثير توسع استثمارات صندوق المعاشات في الخارج على سوق الصرف الأجنبي.وأشار المسؤولون إلى أنهم سيبحثون سبل موازنة عوائد الصندوق مع استقرار العملة، بما في ذلك تعديلات محتملة على استراتيجية التحوط الخاصة بهيئة المعاشات الوطنية.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجاوز فيه سعر صرف الدولار أمام الوون 1470 وون، وتُجادل الحكومة بأن الطلب الهيكلي لصندوق المعاشات على الدولار يُفاقم التقلبات.وتتزايد التكهنات بإمكانية اتباع المزيد من التحوط النشط أو اتفاقيات مبادلة العملات الأجنبية الموسعة، على الرغم من أن الخبراء يُحذرون من أن استخدام أصول المعاشات لتحقيق استقرار الأسواق يُهدد بتقويض عوائد المتقاعدين على المدى الطويل.ومن المتوقع أن تواصل اللجنة اجتماعاتها في الوقت الذي تُقيّم فيه السلطات الخيارات السياسية في ظل استمرار الضغط على العملة.