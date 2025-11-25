كوريا تسمح بالاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي الخاص على الشبكات الحكومية

Photo : YONHAP News

ستسمح حكومة كوريا الجنوبية باستخدام الذكاء الاصطناعي المُطوّر من قِبل القطاع الخاص على شبكاتها الداخلية.وأعلنت وزارتا العلوم والداخلية أمس الاثنين عن إطلاقهما "مؤسسة حكومية مشتركة للذكاء الاصطناعي" لاستخدام مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة وبيانات التعلم عبر الشبكات الداخلية للحكومات المركزية والمحلية.وفي السابق، كان من الصعب تطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة على العمل الإداري بسبب خطر تسرب البيانات.وسوف تتيح هذه الخدمة الحكومية المشتركة الآن للحكومة نشر أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة وأمان داخل شبكات داخلية آمنة.وتهدف الحكومة إلى تخفيض التكاليف المرتبطة بالتطوير والاستثمارات المكررة، وتحسين جودة الخدمات من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، من العمل الإداري الداخلي إلى الخدمات العامة.