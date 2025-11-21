توقيع مذكرة تفاهم بين كوريا الجنوبية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة النووية

Photo : YONHAP News

وقعت كوريا الجنوبية وتركيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النووية، أمس الاثنين، بواسطة الشركة الحكومية الكورية للطاقة الكهربائية، وهيئة الطاقة الذرية التركية، بعد انعقاد مباحثات القمة بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في المجمع الرئاسي في أنقرة.وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للتعاون في تكنولوجيا المفاعلات، والتمويل، ونماذج الأعمال، وتنفيذ المشروعات.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الاتفاقية تفتح الباب أمام سيول للمشاركة في مشروع محطة الطاقة النووية المُخطط له في تركيا منذ مراحله الأولى، مما يُعزز فرصها في الفوز بالمشروع.كما وقّع البلدان مذكرات تفاهم منفصلة لتوسيع التعاون في مجال البنية التحتية وشؤون المحاربين القدامى.