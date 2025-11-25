وفاة الممثل المخضرم لي سون جيه عن 91 عاما

Photo : YONHAP News

توفي الممثل المخضرم والنائب البرلماني السابق "لي سون جيه" اليوم الثلاثاء عن عمر يبلغ 91 عاما.وصرح "لي سونغ هي" رئيس أكاديمية "إس جي" التي كان الممثل "لي" مديرا لها، بوفاته في ساعة مبكرة من صباح اليوم.وقد وُلد "لي" في عام 1934 في "هوريونغ"، بمقاطعة شمال "هام كيونغ" في كوريا الشمالية حاليا، وتخرج في جامعة سيول الوطنية بعد حصوله على شهادة في الفلسفة.وقد ظهر لأول مرة على المسرح في عام 1956 بمسرحية "ما وراء الأفق"، ليصبح أقدم ممثل نشط في كوريا الجنوبية، حيث عمل في التلفزيون والسينما والمسرح لما يقرب من سبعة عقود.وفي العام الماضي، تألق "لي" في مسلسل "الكلب يعرف كل شيء" على قناة كي بي إس، وحصل على الجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز كي بي إس للدراما في يناير عن دوره في ذلك المسلسل الكوميدي، كما شارك في مسرحية "في انتظار جودو" في أكتوبر الماضي، لكنه انسحب بسبب مشاكل صحية.