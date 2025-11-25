ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا لأعلى مستوى في ثماني سنوات

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات خلال شهر نوفمبر الجاري، مدعوما بقوة الصادرات وانتهاء مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري تضمن نتائج مسح لاتجاهات المستهلكين، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر ثقة المستهلك المركب بلغ 112.4 نقطة في شهر نوفمبر، بزيادة قدرها 2.6 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.وتدل قراءة المؤشر بأكثر من 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وكان الرقم المسجل لشهر نوفمبر هو الأعلى في ثماني سنوات، منذ شهر نوفمبر من عام 2017، عندما بلغ 113.9 نقطة.وارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية للمستهلكين للأشهر الستة القادمة بثماني نقاط، ليصل إلى 102 نقطة، بينما ارتفع مؤشر تقييم الظروف الاقتصادية الحالية بخمس نقاط مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 96 نقطة.