المعارضة تصر على إلغاء قانون المظروف الأصفر

Photo : YONHAP News

أكد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي على موقفه المطالب بالسحب الكامل لقانون "المظروف الأصفر"، المقرر تنفيذه العام القادم، والبدء فورا في إعادة صياغته.وقال "سونغ أون سوك" زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض خلال اجتماع لبحث الإجراءات المضادة لذلك القانون عقد في مقر البرلمان اليوم، إن الارتباك في القطاع الصناعي الكوري تزايد بسبب التعديل المقترح على مرسوم إنفاذ قانون النقابات العمالية المقرر أن يبدأ اليوم.وأضاف أن مجتمع الأعمال يرى أن توحيد قنوات المفاوضات بين المتعاقدين الأصليين والمتعاقدين من الباطن قد انهار فعليا، بينما يعترض مجتمع العمال على ذلك بدعوى أنه يقيد حق نقابات المقاولين من الباطن في التفاوض، وقال إن السبب الجذري في هذا الموقف هو التسرع التشريعي من جانب الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي مرر قانون المظروف الأصفر بمفرده دون مراجعة دقيقة.كما حذر "كيم دو أوب" رئيس لجنة السياسات في حزب قوة الشعب المعارض من أن هذا القانون سيجعل الشركات التي لديها مئات أو آلاف من الشركات المتعاونة، مثل شركات السيارات وشركات بناء السفن والحديد والصلب، تتعرض للمعاناة على مدار العام بسبب المفاوضات بين العمال والإدارة، وقال إنه من غير المفهوم على الإطلاق السبب الذي يدعو الحكومة لخلق مثل هذا الارتباك بنفسها.ووصف كيم قانون المظروف الأصفر بأنه قانون يجعل أنشطة الشركات نفسها صعبة، مؤكدا أن حزبه سيبدأ في تفعيل هيئة للتشاور الاقتصادي والمعيشي بين الحزبين بمجرد الانتهاء من معالجة ميزانية العام القادم، ليجعل إلغاء قانون المظروف الأصفر أولويته القصوى.يذكر أن قانون المظروف الأصفر هو الاسم الشائع للقانون الذي عدَّل المادتين الثانية والثالثة من قانون النقابات العمالية في كوريا.