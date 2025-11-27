أمطار وثلوج ورياح قوية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

من المتوقع هطول أمطار واسعة النطاق في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الخميس.وقال تقرير صاد عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن المناطق الوسطى، بما في ذلك منطقة سيول الكبرى، ستشهد هطول أمطار تتراوح بين 5 و20 ملليمترا، ومن المرجح أن تشهد مناطق "يونغ نام" و"هونام" و"جيجو" هطول أمطار يبلغ حوالي 5 مليمترات، بينما ستسجل المناطق الجبلية في مقاطعة "كانغ وان" ما بين 3 و8 سنتيمترات من الثلوج مع موجة من الهواء البارد.ويتوقع هبوب رياح قد تتجاوز سرعتها 20 مترا في الثانية على الساحل الغربي والساحل الشرقي و"جيجو"، مما يزيد من احتمالية إصدار تحذيرات من الرياح.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصباحية بين درجة واحدة تحت الصفر و8 درجات مئوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 5 درجات في سيول، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 7 و16 درجة، على الرغم من أن الرياح القوية ستجعل درجة الحرارة المحسوسة أكثر برودة.