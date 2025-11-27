وزارة الدفاع الكورية تعاقب أول مسؤول عسكري لمشاركته في الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

عاقبت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مسؤولا عسكريا لمشاركته في نشر قوات لفرض الأحكام العرفية في الساعات الأولى من يوم 4 ديسمبر، وكان ذلك أول إجراء تأديبي من نوعه يتعلق بإعلان الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية.ووفقا للوزارة، أصدرت لجنة الانضباط في القوات البرية حكما بالوضع تحت المراقبة، وهو ثاني أقل إجراء تأديبي، على العميد "كيم سانغ هوان"، مدير إدارة الشؤون القانونية في القوات البرية.وكان "كيم" قد تقدم بطلب للتسريح المشرف، وكان من المقرر أن يترك القوات البرية يوم الأحد.وقد ذهب "كيم" و33 ضابطا آخرين على متن حافلة متجهة إلى مقر الوزارة في سيول في الساعات الأولى من يوم 4 ديسمبر بناء على أوامر قائد الأحكام العرفية آنذاك "باك آن سو"، على الرغم من أن البرلمان كان قد أقر بالفعل اقتراحا بإلغاء المرسوم.وعادت الحافلة إلى مقر القوات البرية في "كيه ريونغ" بعد 30 دقيقة من مغادرتها.وأوضحت الوزارة أنها على وشك الانتهاء من تحقيقاتها بشأن أولئك الذين كانوا على متن الحافلة من خلال تفتيش خاص.