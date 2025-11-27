رئيس الوزراء السابق يقول إنه لم يؤيد الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

مع انتهاء جلسات محاكمته بتهمة التمرد أمس الأربعاء، شهد رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" بأنه لم يؤيد أو يساعد قط في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.واعتذر هان للجمهور قائلا إنه كان في حالة صدمة عندما أصر الرئيس السابق "يون صوك يول" على المضي قدما في إصدار ذلك المرسوم.وجادل "هان" بأنه لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية عن قرار "يون"، بينما قال محاموه إن وكلاء النيابة غيروا لائحة الاتهام على خلاف القانون من خلال الخلط بين "المساعدة" و"المشاركة" في التمرد.وزعم فريق التحقيقات الخاص أن "هان"، بصفته الثاني في سلسلة القيادة في البلاد، قد سمح بفعل غير دستوري، وطلب بالحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.وسوف تصدر المحكمة حكمها يوم 21 يناير.