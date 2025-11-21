انطلاق فريق عمل كوري بشأن الحصول على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم بأنها أطلقت فريق عمل مع شركات سام سونغ للالكترونيات وهيون ديه موتور وإس كيه للاتصالات ونيفر، بشأن الحصول على 260 ألفا من وحدات معالجة الرسومات من إنتاج شركة إنفيديا الأمريكية.وناقشت الوزارة مع تلك الشركات خطة التنفيذ والاستراتيجية المستقبلية المحددة لعملية الشراء والتي كان قد تم الكشف عنها على هامش قمة آبيك مؤخرا.وتخطط الحكومة الكورية وشركات سام سونغ وهيون ديه وإس كيه للحصول على 50 ألف وحدة لكل منها، بينما تخطط نيفر للحصول على 60 ألف وحدة.كما تمت مناقشة استراتيجيات الحكومة والقطاع الخاص لاستخدام تلك الوحدات المتقدمة، وسبل التعاون لتنشيط منظومة الذكاء الاصطناعي في كوريا.وقالت الوزارة إنها ستتواصل مع شركات القطاع الخاص من خلال فريق العمل الذي يرأسه مدير إدارة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأنه سيتم عقد اجتماعات لفريق العمل على مستوى عالٍ عند الضرورة.وأشارت إلى أنه تم تفعيل هيئة استشارية للسياسات مع وزارتيْ الطاقة والبيئة،كما سيتم أيضا عقد اجتماعات مائدة مستديرة مع الشركات التي ستتلقى وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا لمناقشة طرق الإنشاء المستقر للبنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي.