تعاون بين 3 شركات كورية كبرى للتوسع في سوق التكنولوجيا المالية العالمية

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة البوابات الإلكترونية الرائدة في كوريا الجنوبية "نيفر"، وشركة "دونامو" مشغلة منصة "آب بيت" لتداول العملات المشفرة، اليوم الخميس، عن عزمهما الهيمنة على السوق العالمية للتكنولوجيا المالية، من خلال التعاون القائم على الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب.وتخطط نيفر ودونامو لتسريع توسعهما العالمي باستثمار 10 تريليونات وون كوري على مدى السنوات الخمس القادمة.وعقدت شركة نيفر وشركة نيفر فايننشال وشركة دونامو مؤتمرا صحفيا مشتركا لتبادل الرؤى حول التوسع العالمي للشركات الثلاث والكشف عن استراتيجيات الأعمال المستقبلية، ضمن إجراءات المتابعة لنتائج اجتماعات مجالس إدارتها أمس، والتي تضمنت قرارا باندماج مؤسسي لشركة دونامو ضمن مجموعة نيفر.وتستهدف استراتيجيات الأعمال المستقبلية للشركات الثلاث الاستجابة الاستباقية للاتجاهات التكنولوجية المتغيرة بسرعة في السوق العالمية، من خلال دمج شركات الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب.ومن المتوقع أن تقوم شركة نيفر التي تعد أكبر شركة إنترنت في كوريا، وشركة نيفر فايننشال التي تمتلك أكبر حجم مدفوعات سنويا يتجاوز 80 تريليون وون، وشركة دونامو التي تمتلك أفضل تقنيات للبلوك تشين في كوريا، بتوحيد قدرات كل شركة للانطلاق بنشاط نحو غزو السوق العالمية.