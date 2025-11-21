اليونسكو تعرب عن القلق العميق إزاء مشروع التطوير أمام مزار جونغ ميو

Photo : YONHAP News

قال "هو مين" رئيس هيئة التراث الوطني الكورية أمس إن الأمين العام لمنظمة اليونسكو "خالد العناني" أعرب عن قلقه العميق إزاء مشروع إعادة التطوير العقاري أمام مزار جونغ ميو في سيول.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس هيئة التراث، حيث أوضح نتائج لقائه مع الأمين العام لليونسكو في مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث قال إن الأمين العام تحدث بنفسه عن هذه القضية، وأعرب عن الأسف العميق إزاء خطة بناء مبنى شاهق أمام ذلك الأثر، كما طلب عدم المضي قدما في تلك الخطة حتى يتم تقييم التأثيرات المتوقعة على ذلك الموقع التابع للتراث العالمي.الجدير بالذكر أن مركز التراث العالمي لليونسكو كان قد أرسل وثيقة رسمية إلى الجانب الكوري عبر الوفد الكوري الدائم لدى اليونسكو، أوصى فيها بضرورة إجراء تقييم شامل للتأثيرات قبل المضي قدما في خطة البناء.ومن ناحية أخرى، ناقش "هو" مع "العناني" الاستعدادات للدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التي ستعقد في مدينة بوسان الكورية في يوليو من العام القادم، والتي ستكون الأولى من نوعها في كوريا.يُذكر أن الأمين العام لليونسكو الدكتور خالد العناني خبير مصري في التراث الثقافي، وقد شغل منصب وزير السياحة والآثار في مصر من قبل.