كوترا تقيم فاعلية للطعام الكوري في تايلاند

Photo : YONHAP News

صرحت الوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار، كوترا، اليوم الخميس، بأنها تقيم حاليا فعالية للطعام الكوري في تايلاند بعنوان "طعام سيول في بانغكوك لعام 2025"، وحتى يوم الغد الجمعة، من أجل دعم توسع المنتجات الغذائية الكورية في أسواق آسيان.وقد نما معرض طعام سيول ليصبح واحدا من أكبر معرضين للأغذية في آسيا، إلى جانب معرض سنغافوره للأغذية، حيث شارك فيه ألف و639 شركة من 45 دولة عندما أقيم في مجمع كينتكس للمعارض في كوريا خلال شهر يونيو الماضي.ويشارك في فعالية طعام سيول في بانغكوك هذه المرة 130 شركة أغذية كورية وحوالي 400 مشتر أجنبي، ويتضمن إجراء مشاورات تجارية بين الشركات الكورية وشركات من تايلاند ودول آسيا وأوقيانوسيا، وعروض للشركات الفائزة بجوائز طعام سيول، والشركات المبتدئة في التصدير، وعروض طهي حية يقدمها طهاة كوريون، وتجربة تناول الراميون على ضفاف نهر الهان.وقال "كانغ كيونغ سونغ" رئيس وكالة كوترا إن دول آسيان تعد محورا رئيسيا للجنوب العالمي وسوقا أساسية لتوسيع صادرات المنتجات الغذائية الكورية، موضحا أن الوكالة ستدعم هذا الحدث للمساهمة في تحقيق أعلى مستوى من الصادرات على الإطلاق هذا العام من خلال دفع صادرات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية.