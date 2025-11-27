البرلمان الكوري يمرر اقتراحا باعتقال الزعيم السابق للكتلة البرلمانية لحزب قوة الشعب

Photo : YONHAP News

مررت الجمعية الوطنية اقتراحا باعتقال زعيم الكتلة البرلمانية السابق لحزب قوة الشعب "تشو كيونغ هو" بتهمة عرقلة التصويت على إنهاء الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 172 صوتا مقابل 4 أصوات معارضة وامتناع اثنين عن التصويت وصوتين باطلين من أصل 180 صوتا.وغادر نواب حزب قوة الشعب القاعة احتجاجا على التصويت. وكان "تشو" قد تنازل عن حصانته من الاعتقال قبل بدء الإجراءات، كما كان غائبا عند إجراء التصويت.وطلب المستشار الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية وضع "تشو" في الحبس الاحتياطي بتهمة "المشاركة في إحدى المهام المهمة للتمرد"، وقدمت وزارة العدل اقتراحا بالاعتقال إلى الجمعية الوطنية في 5 نوفمبر.