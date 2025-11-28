وزيرا الدفاع الكوري والسويدي يناقشان التعاون في مجال الأسلحة

Photo : YONHAP News

عقد وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية والسويد محادثات لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأسلحة، في أول اجتماع وزاري بين البلدين منذ 14 عاما.وقالت وزارة الدفاع في سيول أمس الخميس إن الوزير "آن كيو باك" التقى بنظيره السويدي "بال جونسون" في "ستوكهولم" لإجراء محادثات معمقة حول تعزيز التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة.واتفق الوزيران على تعميق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الدفاعية استعدادا للحروب المستقبلية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين المركبات المأهولة وغير المأهولة بالعنصر البشري، والفضاء الجوي، والطائرات المسيرة بدون طيار، وتقنيات مكافحة الطائرات المسيرة.وأبرز "آن" قدرات الأسلحة التقليدية لكوريا الجنوبية، مثل الدبابة "كيه 2"، ومدافع "هاوتزر كيه 9" ذاتية الدفع، وقاذفات الصواريخ المتعددة "تشون مو".وفي المقابل، أعرب "جونسون" عن أمله في توسيع التعاون الدفاعي متبادل المنفعة مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى قدراتها الإنتاجية وسرعة التسليم وتنافسية التكلفة.كما دعا "آن" السويد إلى دعم جهود كوريا الجنوبية نحو السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشددا على التهديد الذي يشكله تقدم برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية وتعاونها العسكري غير المشروع مع روسيا.