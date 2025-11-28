سيول تنفي صحة تقرير عن محادثات عمل بين بيونغ يانغ وواشنطن قبل أكتوبر

Photo : YONHAP News

نفت كوريا الجنوبية تقريرا إعلاميا أفاد بأن كوريا الشمالية والولايات المتحدة عقدتا محادثات على مستوى العمل قبل أكتوبر استعدادا لعقد قمة ثنائية محتملة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول بعد ظهر أمس الخميس إن التقرير المتعلق بكوريا الشمالية والولايات المتحدة غير صحيح.وأصدرت الوزارة هذا الموقف بعد التشاور مع السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية المعنية بالقضايا المتعلقة بكوريا الشمالية، عقب تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليابانية، في وقت سابق من يوم أمس، قالت فيه إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة عقدتا محادثات على مستوى العمل قبل أكتوبر استعدادا لعقد قمة محتملة، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وقالت الصحيفة اليابانية أيضا إن الاتصالات اعتُبرت استئنافا للمحادثات على مستوى العمل التي جرت مرارا خلال الولاية الأولى لإدارة "ترامب"، عندما عُقدت 3 قمم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وأضاف التقرير أن المصادر لم تحدد المشاركين في المحادثات أو أماكن انعقادها.