خمسة أقمار اصطناعية صغيرة كورية جديدة تجري اتصالات بالمحطات الأرضية

Photo : YONHAP News

نجحت خمسة أقمار اصطناعية صغيرة مكعبة كان قد تم إطلاقها على متن الصاروخ "نوري" الكوري الجنوبي، في الاتصال بمحطات أرضية، وانضمت بذلك إلى الحمولة الرئيسية للصاروخ، وهو قمر اصطناعي متوسط الحجم من الجيل التالي رقم 3، في تأكيد حالتها أمس الخميس. وسوف تحاول الأقمار الاصطناعية السبعة المتبقية الاتصال بشكل فردي، وفقا لجداولها الزمنية الخاصة، والتي تتولى إدارتها محطات أرضية تابعة لمطوريها. ونظرا لأن محاولات الاتصال متداخلة، فإن الجدول الزمني لتحديد نجاح المهمة الأولي سيختلف، وقالت هيئة الفضاء الكورية إنها ستقدم تقييما موحدا يوم 2 ديسمبر، بعد 5 أيام من الإطلاق. ووصلت الحمولة الرئيسية، وهي القمر الاصطناعي رقم 3، إلى مداره المستهدف وأكمل 14 جلسة اتصال ثنائية الاتجاه مع المحطات الأرضية حتى ظهر أمس الخميس. وقد أبلغ عن حالته لأول مرة في الساعة 1:55 صباحا، بعد 42 دقيقة من الإطلاق، من خلال محطة الملك "سيجونغ" في القارة القطبية الجنوبية، وتلاها مرور إضافي فوق محطة "ديجون" الأرضية ومنشآت في "سفالبارد" وأماكن أخرى، ليصل إجمالي الاتصالات المؤكدة حتى الآن إلى 12 اتصالا. وقال مسؤولون إن الاتصال الأخير أكد أن الأنظمة الأساسية للقمر الاصطناعي تعمل، وستجمع جلسات أخرى مع "ديجون" ومحطات أخرى قياسات مفصلة عن بعد. وسيخضع القمر الاصطناعي لشهرين من العمليات الأولية والفحوصات قبل أن يبدأ مهمته التي تستغرق عاما واحدا في مدار متزامن مع الشمس، حيث يدور حول الأرض حوالي 15 مرة في اليوم لمراقبة الظواهر الفلكية والظواهر البلازمية الفضائية.