عربي

الدولية

كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الجنوبية وكندا يناقشون التعاون العسكري

Write: 2025-11-28 15:04:38Update: 2025-11-28 15:09:05

Photo : YONHAP News

ناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "جين يونغ سونغ" سبل تعزيز التعاون الدفاعي مع كندا في أول مباحثات هاتفية يجريها مع رئيسة أركان الدفاع الكندية اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن "جين" وصف العلاقات بين كوريا الجنوبية وكندا خلال مباحثاته الهاتفية مع الجنرال "جيني كارينان"، بأنها "علاقات صداقة قديمة وتحالف بالدم".

وشكر رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجيشَ الكندي على تفانيه ومساهماته في السلام في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك مشاركة القوات الكندية في الحرب الكورية. كما شدد "جين" على ضرورة تعزيز التعاون العسكري الثنائي من خلال تبادل الأفراد وإنشاء هيئة استشارية منتظمة ومناورات مشتركة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجانبين اتفقا على تعميق التعاون العسكري.
