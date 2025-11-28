توجيه اتهام رسمي لرئيس المخابرات الكورية السابق في قضية الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

تم توجيه اتهام رسمي إلى "تشو تيه يونغ" المدير السابق لجهاز المخابرات الوطنية الكورية، بالتقصير في أداء واجبه وانتهاك قانون جهاز المخابرات، في قضية الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.وقال فريق التحقيقات الخاص اليوم الجمعة إن "تشو تيه يونغ" تم اتهمامه بسبب دوره في تلك القضية، حيث إنه لم يبلغ البرلمان بخطة إعلان الأحكام العرفية، على الرغم من علمه بها قبل خطاب الرئيس السابق "يون صوك يول" التلفزيوني إلى الشعب.وأضاف الفريق أن المدير السابق لجهاز المخابرات انتهك أيضا واجبه في الحياد السياسي بتقديم لقطات كاميرات المراقبة خلال فترة الأحكام العرفية إلى حزب قوة الشعب الحاكم آنذاك فقط، بينما حجب اللقطات عن الحزب الديمقراطي.يُذكر أن "تشو" محتجز حاليا، بعد أن حصلت النيابة العامة على مذكرة توقيف بحقه في وقت سابق من هذا الشهر.