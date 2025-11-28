انعقاد اجتماعات متابعة بين كوريا والولايات المتحدة بشأن اتفاقيات الأمن والتجارة

Photo : YONHAP News

سيزور النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "باك يون جو" الولايات المتحدة يوم الاثنين القادم لمتابعة اتفاقيات الأمن والتجارة المبرمة بين البلدين.وأعلنت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة أن "باك" سيعقد اجتماعا رفيع المستوى مع نائب وزير الخارجية الأمريكي "كريستوفر لانداو" بشأن تقرير الحقائق المشترك الذي أصدره الجانبان في وقت سابق من هذا الشهر حول اتفاقيات التجارة والأمن الثنائية الأخيرة بينهما.وسوف يلتقي "باك" مع "لانداو" يوم الاثنين لمواصلة المناقشات ذات الصلة في الولايات المتحدة حتى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.وأوضحت الوزارة أن الجانبين يخططان لمناقشة إجراءات المتابعة للقمة بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية. وقد تشمل المناقشات أيضا توسيع سلطة سيول على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك.وتتركز الأنظار على ما إذا كان الجانبان سيناقشان موقع البناء والتفاصيل ذات الصلة بالغواصة النووية التي تخطط كوريا الجنوبية لبنائها.