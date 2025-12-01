الإنتربول تعتمد خطة كوريا الجنوبية لاستهداف عمليات الاحتيال الإلكتروني عالميا

Photo : YONHAP News

أقرّت منظمة الشرطة الدولية، إنتربول، خطة كوريا الجنوبية لاستهداف شبكات الاحتيال الإلكتروني من خلال تعزيز إجراءات الشرطة العابرة للحدود.وأعلنت وكالة الشرطة الوطنية الكورية أنه تم اتخاذ قرار مشترك خلال اجتماعات الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول في مدينة مراكش المغربية، بدعم من 125 دولة من أصل 126 دولة حاضرة، بما في ذلك الصين واليابان وكمبوديا.ويهدف القرار إلى تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم وتحليلها، والعمليات والتحقيقات المشتركة، وحماية الضحايا ودعمهم. وسعى "لي جيه يونغ" مدير إدارة التعاون الدولي في وكالة الشرطة الوطنية الكورية، إلى الحصول على دعم القرار خلال محادثات ثنائية مع رئيس الإنتربول وأمينه العام، بالإضافة إلى ممثلين من سبع دول.وقد أشاد مسؤول من الإنتربول بكوريا الجنوبية لريادتها في استجابة المجتمع الدولي لهذه القضية، واقتراحها استراتيجية مفصلة وقابلة للتنفيذ.