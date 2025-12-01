إيرباص تستدعي 6 آلاف طائرة بسبب خلل في برمجياتها

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة إيرباص عن استدعاء شامل لستة آلاف طائرة من طراز "ايه 320" بعد اكتشاف خلل في برمجياتها قد يُسبب انخفاضا مفاجئا في ارتفاعها. ووفقا لتقارير نشرتها وكالات الأنباء، بما في ذلك بلومبرغ ورويترز، يوم الجمعة، يبدو أن هذا الاستدعاء هو الأكبر في تاريخ الشركة الممتد لـ55 عاما.وأعلنت شركات لوفت هانزا الألمانية، و"إنديغو" الهندية، وإيزي جيت البريطانية، أنها ستُخرج الطائرات مؤقتا من الخدمة لإجراء إصلاحات، بينما قالت الخطوط الجوية الأمريكية، أكبر مُشغّل لهذا الطراز، إنها تتوقع الانتهاء من إصلاح حوالي 340 طائرة بحلول يوم السبت.وتُشغّل شركات الطيران الكورية الجنوبية، بما في ذلك الخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية، 80 طائرة من سلسلة "ايه 320"، منها 42 طائرة خاضعة للاستدعاء، لكن السلطات لم تتوقع أي تأخيرات أو إلغاءات كبيرة، حيث من المُرجح الانتهاء من تحديثات البرمجيات بحلول أمس الأحد.وقد ظهرت القضية إلى النور بعد تحقيق في الهبوط المفاجئ لطائرة تابعة لشركة جيت بلو الشهر الماضي، والذي أدى إلى إصابة عدد من الركاب المسافرين من مدينة كانكون المكسيكية، إلى مدينة نيوارك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.