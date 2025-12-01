كيم جونغ أون يُشدد على الردع النووي في الذكرى الثمانين لتأسيس القوات الجوية

Photo : KCNA / Yonhap News

أبرز الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دور القوات الجوية لبلاده في ردع أي حرب نووية، وذلك خلال احتفاله بالذكرى الثمانين على تأسيسها، وبرفقته ابنته.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الأحد، قال كيم يوم الجمعة إن القوات الجوية ستُمنح أصولا عسكرية استراتيجية ومهمة جديدة، دون تحديد نوع تلك الأصول.وأدلى كيم بهذه التصريحات في مطار "كالما"، خلال احتفال بذكرى تأسيس القوات الجوية لجيش الشعب الكوري الشمالي.وأفادت التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي قال إنه يجب على القوات الجوية أن "تتصدى بحزم" لأي أعمال تجسس أو استفزازات عسكرية من قِبل الأعداء تتعدى على المجال الجوي السيادي للبلاد.وقد ركزت كوريا الشمالية مؤخرا على تحديث قواتها التقليدية، وخاصة قواتها الجوية، التي لطالما اعتُبرت أضعف سلاح عسكري لديها مقارنة بنظيرتيها في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.