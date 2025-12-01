الأسر المكونة من فرد واحد تُشكل 36% من إجمالي الأسر في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

استمر عدد الأسر المكونة من فرد واحد في كوريا الجنوبية في الارتفاع، حيث تجاوزت نسبتها 36% من إجمالي عدد الأسر في العام الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية أمس الأحد، بلغ عدد الأسر المكونة من فرد واحد ثمانية ملايين و45 ألف أسرة في العام الماضي 2024، أي ما يُعادل 36.1% من إجمالي عدد الأسر في البلاد.وكانت الأسر المكونة من فرد واحد تُمثل 27.2% من إجمالي عدد الأسر في عام 2015، وتجاوزت هذه النسبة 30% لأول مرة في عام 2020، حيث بلغ عددها 6.64 مليون أسرة.وإذا استمر هذا التوجه، فسوف يصل عدد الأسر المكونة من فرد واحد إلى 8.55 مليون أسرة في عام 2027، و9.71 مليون أسرة في عام 2037، و9.94 مليون أسرة في عام 2042.وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر عشرة ملايين نسمة لأول مرة العام الماضي، ومع تمثيل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما 20.1% من السكان، أصبحت كوريا الجنوبية رسميا ضمن فئة "المجتمع فائق الشيخوخة".