البورصة الكورية تشهد مبيعات قياسية بواسطة المستثمرين الأجانب في نوفمبر

Photo : YONHAP News

في ظل تراجع سوق الأسهم في كوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر الماضي، سجّل المستثمرون الأجانب مبيعات قياسية في البورصة الكورية، بينما كان المستثمرون الأفراد مشترين نشطين.ووفقا للبورصة الكورية أمس الأحد، بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب خلال هذا الشهر 14.45 تريليون وون لأسهم الشركات المدرجة في مؤشر كوسبي، أي ما يعادل حوالي عشرة مليارات دولار أمريكي، وهو أكبر رقم شهري في تاريخ البورصة الكورية.وكان الرقم القياسي السابق 12.51 تريليون وون في مارس 2020، مع بداية جائحة كورونا، عندما أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والمخاوف بشأن أرباح الشركات معنويات المستثمرين في سوق الأسهم.ويُعزى انخفاض عمليات الشراء بواسطة المستثمرين الأجانب في شهر نوفمبر إلى ضعف التوقعات بشأن تخفيض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر والمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، مما تسبب في تعثر أسهم التكنولوجيا الأمريكية وضعف معنويات المستثمرين بشكل عام.وفي المقابل، استحوذ المستثمرون الأفراد على معظم عمليات الشراء هذا الشهر، فحتى يوم 28 نوفمبر، بلغ صافي مشتريات الأفراد في سوق كوسبي 9.287 تريليون وون، مسجلا ثالث أعلى صافي مشتريات شهرية على الإطلاق.