الحكومة الكورية تُطلق حملة تفتيش شاملة على تقارير الأجور المتأخرة

Photo : YONHAP News

ستُطلق وزارة العمل الكورية اليوم الاثنين تحقيقات شاملة في مطالبات الأجور المتأخرة في أماكن العمل في جميع أنحاء البلاد.وأوضحت الوزارة أمس الأحد أنه عندما يُقدم عامل بلاغا إلى مكتب العمل المحلي بشأن الأجور غير المدفوعة، لن ينظر المفتشون في حالة ذلك العامل على حدة، بل سيُفتشون أيضا مكان العمل للتحقق مما إذا كان لدى موظفين آخرين شكاوى مماثلة.وأوضحت الوزارة أن التحقيقات ستعكس التزام الحكومة بالكشف الجاد عن حالات الأجور غير المدفوعة، وتسوية المطالبات المعلقة، وردع سرقة الأجور.وسوف تُركز التحقيقات في البداية على المُخالفين المُعتادين، أو أصحاب العمل الذين لم يدفعوا الأجور المُستحقة لثلاث مناسبات أو أكثر مُوثقة خلال العام الماضي.وتخطط الوزارة لتوسيع نطاق التفتيش تدريجيا في العام الجديد لتغطية كافة بلاغات الأجور المستحقة، مع الأخذ في الاعتبار جدول تعيين مفتشي عمل إضافيين.