ارتفاع ودائع الشركات بالدولار في كوريا بنسبة 21% خلال شهر نوفمبر

Photo : KBS News

ارتفعت قيمة ودائع الشركات بالدولار في البنوك المحلية في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في هذا العام، خلال شهر نوفمبر الماضي.ووفقا لبيانات رسمية، بلغت قيمة ودائع الشركات بالدولار في خمسة بنوك تجارية رئيسية، بما في ذلك بنك "كي بي كوك مين" وبنك "شين هان"، 53.7 مليار دولار أمريكي حتى يوم الخميس الماضي، بزيادة قدرها 7.9 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 21% مقارنة بالشهر الأسبق.وتُمثل هذه الزيادة أكبر زيادات شهرية حتى الآن في عام 2025.وتُعدّ الودائع الدولارية منتجات مالية تُتيح للعملاء استبدال الوون بالدولار وإيداع الأموال، ثم سحبها أو تحويلها إلى وون عند الاستحقاق.وعادة عندما يرتفع سعر الدولار، يميل المستثمرون إلى جني أرباحهم، وتنخفض أرصدة الودائع الدولارية، لكن الودائع الدولارية ارتفعت في نوفمبر رغم قوة الدولار الأمريكي.ويُعزى هذا الارتفاع إلى سعي الشركات لزيادة حيازاتها من الدولار في ظل تزايد الاستثمارات في الولايات المتحدة وتزايد حالة عدم اليقين في سوق الصرف الأجنبي.