الرئيس لي يهنئ أكبر مناضل استقلال في كوريا بعيد ميلاده الـ104

Photo : YONHAP News

قدّم الرئيس لي جيه ميونغ التهنئة لأكبر مناضل استقلال في كوريا بعيد ميلاده الـ104، وبعث هدية ورسالة إليه بهذه المناسبة.وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس السبت، شكر الرئيس مناضل الاستقلال "لي ها جون"، على تكريس حياته لاستقلال كوريا وحريتها وتوحيدها سلميا.وقال الرئيس إن "لي ها جون" أسس منظمة سرية مؤيدة للاستقلال في عام 1938، وقضى فترة في السجن وهو طالب في اليابان، وانتقل إلى الولايات المتحدة بعد تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني. وبعد استقراره في الولايات المتحدة، حيث يعيش الآن، خدم هذا الوطني في الأكاديمية الكورية للشباب ومؤسسة تراث الاستقلال الكوري.ووعد الرئيس بتذكر وتسجيل والدفاع إلى الأبد عن التاريخ الفخري لشهداء الوطن ونضالهم من أجل الاستقلال، والبحث عن سبل لضمان عيشهم بقية حياتهم في راحة.