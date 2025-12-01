عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية يتجاوز 2.8 مليون لأول مرة

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد الأجانب المقيمين في كوريا للدراسة أو العمل أو السفر 2.8 مليون لأول مرة. ووفقا لبيانات صادرة عن دائرة الهجرة الكورية يوم السبت، بلغ عدد الأجانب المقيمين في كوريا 2.84 مليون حتى أكتوبر، بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة بالشهر الأسبق.وارتفع عدد المقيمين لفترات طويلة بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليصل إلى 2.16 مليون، بينما ارتفع عدد الزوار لفترات قصيرة بنسبة 2.7% ليصل إلى 676 ألفا. وارتفع عدد الأجانب الحاصلين على تأشيرات عمل موسمية بنسبة 58.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد الحاصلين على تأشيرات طلابية بنسبة 22.1%.وعلى الرغم من أن عدد الزوار بتأشيرات سياحية ينخفض عادة بعد أن يبلغ ذروته في الصيف، إلا أن إحصاءات أكتوبر أظهرت زيادة بنسبة 38.8% مقارنة بشهر سبتمبر، و22.7% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي 2024، بفضل الشعبية العالمية لموسيقى البوب الكوري والثقافة الكورية.وقد شكّل الصينيون 34.4% من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية، بينما شكّل الفيتناميون 12.5%، والأمريكيون 6.9%.