الشرطة الكورية تحقق في رسالة تهديد إلكترونية مرتبطة باختراق بيانات كوبانغ

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن شركة "كوبانغ"، عملاقة التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، كانت قد تلقت رسالة تهديد إلكترونية تتضمن تهديدا بأن المُرسِل سيكشف عن المعلومات المُسربة لحسابات مستخدمي كوبانغ ما لم تُعزز الشركة إجراءاتها الأمنية.وتُجري وحدة التحقيقات الإلكترونية التابعة لشرطة العاصمة سيول تحقيقات في التهديد بعد رصد دلائل على أن الرسالة الإلكترونية أُرسلت إلى كوبانغ، مُدّعية امتلاك معلومات شخصية للعملاء، ومُحذرة من أن المُرسِل سيُفصح عن الاختراق لوسائل الإعلام ما لم تُعزز الشركة إجراءاتها الأمنية.ولم تتضمن الرسالة الإلكترونية أي مطالب مالية، حسبما ورد.ويُحاول المحققون تحديد ما إذا كانت الرسالة الإلكترونية قد أُرسلت من قِبل الشخص نفسه المسؤول عن سرقة المعلومات الشخصية لمستخدمي كوبانغ.وبينما يُشتبه في تورط موظف سابق صيني الجنسية في عملية التسريب، تُواصل الشرطة الكورية التحقيق مع وضع احتمالات مُتعددة في الاعتبار.وكانت شركة التجزئة الإلكترونية الرائدة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أول من أمس السبت أن المعلومات الشخصية لـ33.7 مليون حساب عميل قد تعرّضت للاختراق، وهو عدد يفوق بكثير تقديراتها الأولية التي بلغت 4500 حساب.