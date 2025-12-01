الرئيس الكوري يُلقي خطابا خاصا في الذكرى الأولى لأزمة الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يُلقي الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" خطابا خاصا ويعقد مؤتمرا صحفيا مع وسائل الإعلام الأجنبية بعد غد الأربعاء، بمناسبة مرور عام على إعلان الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر من العام الماضي.وأعلن "لي كيو يون" مساعد الرئيس لشؤون الاتصالات والعلاقات العامة، عن ذلك موضحا أن يوم 3 ديسمبر سيُصادف مرور عام على حادثة الأحكام العرفية، وهو أيضا وقتٌ مهم دافع فيه المواطنون والعديد من الصحفيين عن الديمقراطية خلال تلك الأزمة.ومن المقرر أن يُلقي الرئيس لي الخطاب الخاص صباح الأربعاء، حيث يُسلط الضوء على جهود الشعب في تحويل لحظة الفوضى العارمة إلى سلام.وعقب الخطاب، سيعقد الرئيس مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "ديمقراطية متجددة: عامٌ مضى".وقال المساعد الرئاسي إنه من المتوقع حضور حوالي 80 صحفيا أجنبيا، وسوف يكون الحدث مفتوحا أيضا للصحفيين الكوريين. كما يعتزم الرئيس لي إقامة مأدبة غداء في اليوم نفسه مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للتأمل في معنى الأحكام العرفية ومناقشة المهام المستقبلية.