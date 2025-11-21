سيول وواشنطن تناقشان إنشاء هيئة استشارية لتنفيذ تقرير الحقائق المشترك

Photo : YONHAP News

قال النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "باك يون جو" إنه سيجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن إنشاء هيئة استشارية ثنائية لتنفيذ ما جاء في تقرير الحقائق المشترك الذي أصدره البلدان الشهر الماضي.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "باك" للصحفيين أمس الأحد لدى وصوله إلى مطار دالاس بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أوضح أن زيارته تهدف إلى مناقشة إجراءات متابعة اتفاقيات التجارة والأمن التي تم التوصل إليها بين البلدين.وأضاف نائب الوزير الكوري أن زيارته للولايات المتحدة تهدف أيضا إلى التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن القضايا الموضحة في تقرير الحقائق، واستكشاف سبل إحراز تقدم في هذا السياق.وردا على سؤال حول ما إذا كانت سيول وواشنطن ستشكلان هيئة مشتركة لتنفيذ الالتزامات التي نص عليها التقرير، قال باك إن مثل هذه الخيارات ستُدرج في المناقشات.ومن المقرر أن يلتقي باك بنائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو اليوم الاثنين، في أول مشاورات ثنائية رفيعة المستوى منذ محادثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في كيونغ جو يوم 29 أكتوبر الماضي، وإصدار ورقة الحقائق في 14 نوفمبر.