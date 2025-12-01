كوريا وصربيا تطلقان مفاوضات رسمية حول اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة

Photo : YONHAP News

ستعقد كوريا الجنوبية وصربيا خلال هذا الأسبوع الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الاثنين أن المحادثات ستُعقد في سيول خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، بمشاركة حوالي 60 مسؤولا من الجانبين.وتبرز صربيا كمركز صناعي ولوجستي في منطقة البلقان بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوربا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة نسبيا مقارنة بالدول الأوربية الأخرى، كما تتمتع بوفرة من الموارد المعدنية، مما يتيح إمكانات للتعاون في سلسلة التوريد.وخلال المفاوضات التي تستمر أربعة أيام، يعتزم الجانبان مناقشة عشرة قطاعات، بما في ذلك التنازلات الجمركية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والتعاون الاقتصادي.ومنذ الإعلان عن انطلاق المفاوضات في سبتمبر الماضي، عقدت الدولتان مشاورات تمهيدية في كل قطاع لتنسيق هيكل الاتفاقية ونطاق القضايا الرئيسية.