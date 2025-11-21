توسيع مقابلات تأشيرات العمل في السفارة الأمريكية لدى كوريا

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة عززت عملية إصدار تأشيرات العمل المخصصة للكوريين، عقب المداهمة التي نفذتها إدارة الهجرة الأمريكية على مصنع كوري للبطاريات في ولاية جورجيا في شهر سبتمبر الماضي.ونقل التقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إنها قررت الشهر الماضي تعزيز قدرات سفارتها لدى كوريا الجنوبية على إصدار تأشيرات عمل للكوريين، بحيث يمكن إجراء أكثر من خمسة آلاف مقابلة إضافية مقارنة بالوضع المعتاد.وأوضحت الوزارة أنها تلتزم بتعهد الرئيس دونالد ترامب بإعادة التصنيع في الولايات المتحدة، وذلك من خلال الحفاظ على أعلى مستوى من الأمن القومي، وفي الوقت نفسه تعمل على تسهيل عملية إصدار تأشيرات العمل للكوريين، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين القنصليين، من أجل تسهيل دخول الاستثمارات الكورية.