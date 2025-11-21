بدء محاكمة الرئيس السابق يون في قضية إرسال طائرات مسيرة فوق بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

بدأت اليوم الاثنين محاكمة الرئيس السابق "يون صوك يول" في قضية إرسال طائرات مسيرة فوق بيونغ يانغ.وبدأت محكمة سيول المركزية في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجلسة التحضيرية الأولى للمحاكمة المتعلقة بتهم الخيانة وإساءة استعمال السلطة، بحق الرئيس السابق "يون" ووزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" والقائد السابق لقيادة مكافحة التجسس الدفاعي "يو إين هينغ".ويواجه الرئيس السابق "يون" اتهامات بتوجيه تعليمات إلى قيادة عمليات الطائرات المسيرة لإرسال طائرات مسيرة إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، بهدف إيجاد ذريعة لإعلان الأحكام العرفية وإثارة استفزاز عسكري نحو كوريا الشمالية.كما تمت إحالة وزير الدفاع السابق والقائد السابق لقيادة مكافحة التجسس الدفاعي إلى المحاكمة بنفس التهم.وأوضح فريق التحقيقات الخاص أن المتهمين سعوا إلى رفع مستوى خطر الاشتباك العسكري بين الكوريتين من أجل خلق ظروف تتناسب مع إعلان الاحكام العرفية، وهو ما ساهم في إلحاق ضرر بالمصالح العسكرية لجمهورية كوريا.وأضاف أن الرئيس ووزير الدفاع السابقين، باعتبارهما صاحبي سلطة القيادة العسكرية، قد حاولا استغلال حالة المواجهة بين الكوريتين بهدف إيجاد تلك الذريعة، وهو تصرف غير مقبول يقوض سلامة المواطنين.