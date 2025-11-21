إنشاء برج درجة حرارة المحبة في سيول لجمع التبرعات

Photo : YONHAP News

تم إنشاء "برج درجة حرارة المحبة" في ميدان "كوانغ هوا مون" في سيول بمناسبة نهاية هذا العام وبداية العام القادم، وذلك في إطار حملة لجمع التبرعات في فصل الشتاء.وأعلنت مؤسسة ثمرة المحبة للتبرعات المجتمعية في كوريا الجنوبية أنها بدأت حملة بعنوان "الأمل والتقاسم لعام 2026"، لمدة 62 يوما بدءا من اليوم 1 ديسمبر وحتى 31 يناير القادم، بهدف جمع 450 مليار وون، بزيادة نسبتها 0.07& مقارنة بالهدف المحدد لحملة العام الماضي.وأوضحت المؤسسة أن التبرعات سوف تستخدم في 9 مجالات رئيسية، تشمل دعم سبل المعيشة للفقراء بنسبة 40.8%، ودعم التعليم والاستقلال بنسبة 16.6%، وتعزيز الرعاية الاجتماعية بنسبة 12.6%، ودعم الإسكان والسلامة بنسبة 11.8%.وقد تم اختيار تصميم البرج من خلال مسابقة وطنية للتصميم، بحيث يعبّر عن صورة انتشار دفء المشاركة لدى المواطنين في السماء.ويمكن التبرع من خلال البطاقات الائتمانية، أو رموز الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى الدفع نقدا.